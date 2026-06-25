Un puissant séisme frappe le nord-est du Japon, perturbant les transports

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Une supérette de la ville de Hashikami (préf. Aomori), après le séisme

Un puissant séisme a frappé jeudi matin le nord-est du Japon, atteignant le niveau « 6+ », soit le deuxième plus haut degré du shindo (l’échelle d’intensité sismique japonaise), dans la préfecture d’Aomori.

Selon l’Agence météorologique du Japon, la secousse, d’une magnitude estimée à 6,9, s’est produite vers 7 h 30 à une profondeur d’environ 50 kilomètres au large de la préfecture d’Iwate, au sud d’Aomori. Aucun tsunami n’a été signalé à la suite du tremblement de terre.

Le niveau d’intensité « 6+ » a été enregistré dans la ville de Hashikami, dans la préfecture d’Aomori, tandis que la ville voisine de Hachinohe a atteint le niveau « 6- », le troisième plus élevé du shindo.

L’opérateur ferroviaire JR East a suspendu la circulation des trains à grande vitesse Shinkansen Tôhoku, dans les deux sens entre Tokyo et Shin-Aomori.

Le gouvernement a également mis en place un bureau de réponse d’urgence au centre de gestion de crise du bureau du Premier ministre.



Un responsable de l’Agence météorologique du Japon, le 25 juin

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