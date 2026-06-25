Un puissant séisme frappe le nord-est du Japon, perturbant les transports

Catastrophe

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Une supérette de la ville de Hashikami (préf. Aomori), après le séisme
Une supérette de la ville de Hashikami (préf. Aomori), après le séisme

Un puissant séisme a frappé jeudi matin le nord-est du Japon, atteignant le niveau « 6+ », soit le deuxième plus haut degré du shindo (l’échelle d’intensité sismique japonaise), dans la préfecture d’Aomori.

Selon l’Agence météorologique du Japon, la secousse, d’une magnitude estimée à 6,9, s’est produite vers 7 h 30 à une profondeur d’environ 50 kilomètres au large de la préfecture d’Iwate, au sud d’Aomori. Aucun tsunami n’a été signalé à la suite du tremblement de terre.

Le niveau d’intensité « 6+ » a été enregistré dans la ville de Hashikami, dans la préfecture d’Aomori, tandis que la ville voisine de Hachinohe a atteint le niveau « 6- », le troisième plus élevé du shindo.

L’opérateur ferroviaire JR East a suspendu la circulation des trains à grande vitesse Shinkansen Tôhoku, dans les deux sens entre Tokyo et Shin-Aomori.

Le gouvernement a également mis en place un bureau de réponse d’urgence au centre de gestion de crise du bureau du Premier ministre.

Un responsable de l'Agence météorologique du Japon, le 25 juin
Un responsable de l’Agence météorologique du Japon, le 25 juin

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