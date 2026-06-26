L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako achèvent leur visite d’État en Belgique

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L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont fait leurs adieux jeudi au roi Philippe et à la reine Mathilde au Château de Laeken, concluant ainsi leur visite d’État en Belgique.

Le souverain a chaleureusement serré la main du couple royal belge, tandis que l’impératrice s’est entretenue avec la reine Mathilde, lui confiant qu’elle et son époux avaient vécu des moments particulièrement précieux en Belgique. Les deux couples ont semblé se quitter à regret jusqu’à ce que Naruhito et Masako montent dans leur voiture.

Avant le départ, les deux couples ont visité une pagode de cinq étages ainsi qu’un jardin botanique situés dans l’enceinte du château. La reine Mathilde a commenté les lieux au fil de la visite, qui s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse.



Ils ont également posé ensemble pour une photo souvenir devant la pagode.



Après avoir quitté le couple royal belge, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont rencontré des Japonais résidant en Belgique ainsi que des Belges ayant des liens avec le Japon.

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