« Forces aériennes et spatiales d’autodéfense » : le parlement adopte une loi de réorganisation de la Défense

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Le Parlement japonais a adopté vendredi un projet de loi prévoyant la réorganisation des Forces aériennes d’autodéfense en Forces aériennes et spatiales d’autodéfense.

À travers cette réforme, le Japon entend renforcer ses capacités dans le domaine des opérations spatiales, alors que l’espace occupe une place de plus en plus importante dans les questions de sécurité nationale.

Le texte modifiant la loi sur l’organisation du ministère de la Défense a été adopté en séance plénière par la Chambre des conseillers après avoir été approuvé par la Chambre des représentants en avril.

Le changement de nom des Forces aériennes d’autodéfense doit intervenir d’ici la fin de l’exercice 2026, qui s’achève en mars 2027. Il s’agira de la première modification du nom de l’une des trois Forces japonaises d’autodéfense (terrestre, maritime ou aérienne) depuis leur création en 1954.

La loi prévoit également de faire passer de un à deux le nombre de vice-ministres d’État chargés de la Défense, afin d’améliorer la capacité du gouvernement à répondre aux catastrophes et autres situations d’urgence.



Koizumi Shinjirô, le ministre de la Défense

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