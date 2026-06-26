Les héros de « One Piece » font leur entrée au musée Grévin de Paris

Actualités

Les principaux personnages de One Piece ont fait leur entrée au Musée Grévin sous la forme de statues de cire.

Les dix membres de l’équipage du Chapeau de paille, premiers héros d’un anime japonais à rejoindre le musée, ont été présentés jeudi lors d’un événement réservé aux invités, avant leur ouverture au public vendredi.

À cette occasion, un message vidéo de Tanaka Mayumi, qui prête sa voix à Luffy, a été diffusé. Le chanteur Kitadani Hiroshi, interprète de plusieurs génériques d’ouverture de la série animée, était également présent.

Ouvert en 1882, le musée Grévin accueille chaque année environ 900 000 visiteurs. Il expose plus de 250 statues de cire, parmi lesquelles figurent notamment celles du footballeur Kylian Mbappé, du président Emmanuel Macron ainsi que de nombreux personnages emblématiques de la bande dessinée francophone.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]