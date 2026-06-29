Face à l’aggravation des canicules, le Japon revoit son plan de lutte contre les coups de chaleur

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Le gouvernement japonais s’apprête à revoir son plan d’action contre les coups de chaleur. Face à la multiplication des épisodes de canicule, il entend se fixer un nouvel objectif : ramener le nombre annuel de décès liés aux coups de chaleur à moins de 1 000 le plus rapidement possible, alors qu’il dépasse désormais les 1 500 par an.

L’exécutif envisage également de faire en sorte que 100 % des municipalités aient désigné, d’ici 2030, des « refuges climatiques » (cooling shelters), des lieux où la population peut se mettre à l’abri lors des épisodes de chaleur extrême.

Cette révision sera menée sur la base des discussions du Conseil central de l’environnement, un organisme consultatif du ministre de l’Environnement, et devrait être finalisée au cours de l’exercice budgétaire 2026.

Le plan actuellement en vigueur fixait comme objectif de réduire de moitié, d’ici 2030, le nombre annuel de décès liés aux coups de chaleur, qui s’élevait en moyenne à environ 1 300 entre 2018 et 2022. Mais la situation s’est depuis nettement dégradée : 2 160 personnes sont décédées en 2024, un record historique. Le nouveau plan devrait donc privilégier un objectif plus immédiat : faire repasser rapidement ce bilan sous la barre des 1 000 morts par an, avant de redéfinir les objectifs à moyen terme.

Le gouvernement étudie aussi la possibilité de porter à 100 % d’ici 2030 la proportion de villes, arrondissements et communes ayant désigné des refuges climatiques dans des bâtiments publics ou privés équipés de systèmes de climatisation. À ce jour, environ 70 % des municipalités japonaises ont déjà identifié près de 23 000 sites de ce type. Les autorités souhaitent toutefois élargir encore ce réseau afin de mieux protéger la population.

Ces refuges sont ouverts lorsque l’alerte spéciale aux coups de chaleur est déclenchée, un dispositif réservé aux situations où des températures exceptionnellement élevées, sans précédent, sont attendues.

Le futur plan prévoit également de renforcer les mesures de prévention en direction des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, grâce à des campagnes de sensibilisation et de vigilance menées conjointement par les pouvoirs publics et des acteurs privés. Les autorités comptent aussi intensifier les dispositifs de prévention des coups de chaleur dans les secteurs particulièrement exposés, comme l’agriculture et le bâtiment.

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