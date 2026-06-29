Le chanteur Miwa Akihiro s’est éteint à l’âge de 91 ans

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Le chanteur Miwa Akihiro, célèbre pour Yoitomake no Uta et de nombreuses autres chansons, est décédé de vieillesse le 20 juin, à l’âge de 91 ans, a annoncé dimanche son agence artistique sur son site officiel.

Miwa a également mené une carrière d’acteur.

Né à Nagasaki, dans le sud-ouest du Japon, il a été exposé aux radiations de la bombe atomique larguée sur la ville le 9 août 1945.

Il s’est ensuite installé à Tokyo et a intégré le lycée de l’École supérieure de musique de Kunitachi. Après avoir quitté l’établissement avant la fin de ses études, il débute sa carrière professionnelle de chanteur à seulement 16 ans.

Miwa se fait rapidement remarquer au Ginpari, un célèbre café-concert de chansons françaises situé dans le quartier huppé de Ginza, à Tokyo, où son allure élégante et androgyne attire l’attention. En 1957, il connaît son premier grand succès avec Meke Meke. Huit ans plus tard, en 1965, Yoitomake no Uta, une chanson dont il est à la fois l’auteur et le compositeur, rencontre à son tour un immense succès et devient l’une des œuvres emblématiques de sa carrière.

Très proche de l’écrivain Mishima Yukio, il interprète le rôle principal du voleur dans la pièce Kurotokage (Le Lézard noir), écrite par ce dernier, un rôle devenu l’un des plus marquants de sa carrière. Il tient également le premier rôle de Kegawa no Marie (Marie en fourrure), pièce écrite par le dramaturge Terayama Shûji, dès sa création en 1967.

Miwa Akihiro s’est aussi illustré comme doubleur de cinéma, prêtant notamment sa voix à des personnages des films d’animation de Miyazaki Hayao, Princesse Mononoké et Le Château ambulant. À la télévision, il conquiert un nouveau public grâce à des émissions de variétés telles que Ôra no Izumi, devenant également très populaire auprès des jeunes générations.

Victime d’un léger infarctus cérébral en 2019, il reprend néanmoins rapidement ses activités et poursuit jusqu’à ces dernières années une carrière particulièrement riche et éclectique.

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