Le Japon crée un comité d’examen des investissements étrangers au nom de la sécurité économique

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Le gouvernement japonais a tenu lundi la première réunion du Comité pour l’investissement étranger au Japon (JFIC), un nouvel organisme chargé d’examiner, de manière coordonnée entre les différents ministères, les investissements étrangers dans les entreprises japonaises. Son objectif est de prévenir les fuites de technologies et d’informations sensibles susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

Lors de cette première réunion, la Première ministre Takaichi Sanae a déclaré qu'« un examen cohérent mené par l’ensemble des ministères et des agences renforcera également la prévisibilité pour les investisseurs étrangers, contribuant ainsi à la fois à favoriser des investissements sains et à garantir la sécurité économique du pays ».

Le JFIC a été créé sur le modèle du Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS), l’organisme américain habilité à recommander au président des États-Unis de bloquer ou de suspendre certains investissements étrangers lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité nationale.

La création de ce comité a été rendue possible grâce à l’adoption, lors de la session parlementaire en cours, d’une révision de la loi sur les changes et le commerce extérieur.

Le JFIC est coprésidé par le ministère des Finances et le Secrétariat à la sécurité nationale. Il réunit également plusieurs autres administrations concernées, notamment le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’industrie ainsi que le ministère de la Défense.

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