People : Kamenashi Kazuya et Tanaka Minami annoncent leur mariage et attendent leur premier enfant

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Kamenashi Kazuya, ancien membre du groupe d’idoles masculines KAT-TUN, et Tanaka Minami, présentatrice indépendante et actrice, ont annoncé lundi leur prochain mariage.

Dans un communiqué publié sur leurs sites officiels respectifs, Kamenashi et Tanaka, âgés respectivement de 40 et 39 ans, ont également révélé qu’ils attendaient leur premier enfant.

« Bien que nous ayons encore beaucoup à apprendre, nous continuerons à nous épanouir en chérissant les rôles et les valeurs qui sont les nôtres, en tant qu’artistes, parents et êtres humains », ont-ils écrit dans leur message commun.

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