Cyberattaque chez Aflac Japan : les données de 4,38 millions de clients compromises

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La société d’assurance-vie Aflac Japan a annoncé mardi qu’un accès non autorisé à son portail clients et à d’autres systèmes informatiques avait entraîné la fuite de données personnelles concernant environ 4,38 millions de clients, notamment leurs noms, adresses et numéros de téléphone.

Pour environ 230 000 de ces clients, les informations relatives aux comptes utilisés pour le paiement des primes d’assurance ont également été compromises. À ce stade, l’entreprise indique qu’aucune utilisation frauduleuse de ces données n’a toutefois été constatée.

Selon les responsables d’Aflac Japan, une anomalie a été détectée le 25 juin à la suite d’une forte augmentation du trafic, qui a entraîné une surcharge des systèmes. L’enquête a révélé que plusieurs tentatives d’accès non autorisé avaient été menées entre le 15 et le 25 juin.

L’entreprise a suspendu les systèmes concernés et prévoit de les remettre en service une fois leur sécurité pleinement vérifiée. Elle a déjà signalé l’incident à la Agence des services financiers du Japon ainsi qu’à la police.

Aflac Japan poursuit son enquête afin de déterminer les circonstances de cette cyberattaque, tout en s’efforçant de rétablir le fonctionnement normal des systèmes affectés dans les plus brefs délais.

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