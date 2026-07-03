Rencontre entre le Japon et l’Inde : de nombreux accords ont été conclus

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La Première ministre japonaise Takaichi Sanae et son homologue indien Narendra Modi ont affirmé jeudi leur volonté d’approfondir le partenariat stratégique entre leurs deux pays afin de promouvoir des objectifs communs, notamment la réalisation d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

À l’issue de leur rencontre à New Delhi, les deux dirigeants ont publié une déclaration commune exprimant leur « vive préoccupation » face au recours à la coercition économique, une référence largement interprétée comme visant la Chine.

Selon ce texte, ils ont estimé que la situation internationale actuelle « exige un renforcement concret de la coopération » entre le Japon et l’Inde, en particulier dans le domaine de la sécurité économique. Ils se sont engagés à approfondir cette coopération et à développer des initiatives destinées à soutenir une région plus résiliente et prospère.

La déclaration souligne également que, en tant que grandes démocraties et puissances économiques majeures, le Japon et l’Inde ont « la responsabilité de façonner et de défendre un ordre international libre, ouvert et fondé sur l’État de droit ».

En visite officielle de trois jours en Inde depuis mercredi, Takaichi Sanae a déclaré, lors de la conférence de presse conjointe organisée après le sommet, souhaiter porter les relations nippo-indiennes « à un niveau supérieur ». Narendra Modi a, de son côté, appelé les deux pays à concrétiser leur ambition commune de contribuer au progrès mondial.

Les deux gouvernements ont par ailleurs dévoilé près de 120 accords de coopération entre entreprises japonaises et indiennes, représentant un montant total d’environ 2 000 milliards de yens d’investissements (10,86 milliards d’euros).

Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants ont confirmé leur volonté d’approfondir leur coopération dans le domaine des équipements de défense et sont convenus d’organiser avant la fin de l’annéeune réunion ministérielle dite « 2+2 », réunissant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays.

Le Japon et l’Inde ont également adopté une Déclaration conjointe sur la coopération en matière de sécurité économique, visant notamment à renforcer les chaînes d’approvisionnement en produits stratégiques. Dans ce cadre, les deux pays lanceront un dialogue bilatéral destiné à améliorer les capacités de stockage de pétrole de l’Inde. Le Japon s’est aussi engagé à soutenir la candidature de l’Inde à l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Autre volet de cette coopération : le Japon contribuera à la construction de 1 000 unités de production de biogaz en Inde, utilisant notamment le fumier de bovins comme source d’énergie.

Enfin, Tokyo et New Delhi ont décidé de renforcer leur collaboration dans le domaine de l’intelligence artificielle, en lançant notamment des travaux conjoints sur les grands modèles de langage (LLM). Une déclaration commune spécifique à la coopération en matière d’IA a été publiée à cette occasion.

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