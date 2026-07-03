Sony mettra fin aux jeux PlayStation sur disque à partir de 2028

Actualités

Sony Interactive Entertainment a annoncé jeudi qu’il cessera de produire des versions physiques des nouveaux jeux PlayStation à compter de janvier 2028. Tous les nouveaux titres seront désormais commercialisés exclusivement sous forme dématérialisée, en téléchargement.

Cette décision marquera la fin des jeux PlayStation sur disque, trente-trois ans après le lancement de la première console PlayStation, en décembre 1994.

Les jeux déjà commercialisés en version physique ne seront toutefois pas concernés par cette mesure, a précisé la filiale de jeux vidéo du groupe Sony.

L’entreprise explique que la demande pour les versions téléchargeables dépasse désormais largement celle des éditions sur disque. L’évolution des habitudes des consommateurs et des conditions du marché l’a ainsi conduite à mettre un terme à la production des supports physiques.

Au cours de l’exercice clos en mars dernier, les ventes de jeux sur disque ne représentaient plus que 5 % des recettes de Sony Interactive Entertainment dans le domaine des logiciels de jeux, qui se sont élevées à 2 640 milliards de yens (14,3 milliards de yens).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]