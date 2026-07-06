Pour cet été, les voyages des Japonais à l’étranger en net recul, pénalisés par la faiblesse du yen

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Le nombre de Japonais prévoyant de voyager à l’étranger cet été devrait atteindre 2,17 millions de personnes, soit une baisse de 8,8 % par rapport à l’an dernier, selon une enquête publiée jeudi par la grande agence de voyages JTB.

Cette diminution s’explique principalement par la faiblesse persistante du yen ainsi que par la hausse des surtaxes carburant appliquées aux billets d’avion, qui renchérissent fortement le coût des séjours à l’étranger.

Plus largement, le nombre total de personnes envisageant un voyage avec au moins une nuit sur place, au Japon ou à l’étranger, est estimé à 71,17 millions entre le 15 juillet et le 31 août, en recul de 4,6 %sur un an. Il s’agirait de la première baisse enregistrée en six ans.

Les destinations asiatiques devraient représenter près de 80 % des voyages à l’étranger. Les pays proches, où les billets d’avion restent relativement abordables, comme la Corée du Sud et Taïwan, devraient attirer la majorité des voyageurs japonais.

En revanche, les voyages vers les États-Unis et l’Australie devraient reculer sensiblement, certaines surtaxes carburant venant s’ajouter au prix des billets d’avion dépassant désormais 60 000 yens.

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