Un danseur japonais remporte l’or au prestigieux Concours international de ballet de Moscou

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Le Japonais Hudzeleu Ryôma, originaire de Mitaka (Tokyo), a remporté la médaille d’or dans la catégorie solistes masculins seniors lors du Concours international de ballet de Moscou, organisé au célèbre théâtre Bolchoï dans la capitale russe.

Âgé de 20 ans, Hudzeleu, dont le père est biélorusse et la mère japonaise, s’est réjoui de cette victoire après la remise des prix, samedi : « Je suis heureux, car je sens que mon niveau a progressé. » Lors de l’édition précédente, en 2022, il avait déjà décroché la médaille d’argent dans la catégorie des duos masculins.

Le Japon s’est également illustré dans les autres catégories. Watanabe Denis, 18 ans, lui aussi originaire de Mitaka, a obtenu la médaille d’argent chez les solistes masculins juniors, tandis que Nagai Sakura, 16 ans, de Nagoya, a remporté la médaille de bronze chez les solistes féminines.

Hudzeleu Ryoma a grandi dans un environnement où le ballet occupait une place importante et a commencé à s’y consacrer pleinement à l’âge de 12 ans, lorsqu’il est parti étudier en Biélorussie.

Depuis septembre 2025, il est danseur au sein du prestigieux théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, l’une des institutions les plus renommées du ballet russe, où il poursuit actuellement sa carrière.



Hudzeleu Ryôma



Watanabe Denis



Nagai Sakura

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