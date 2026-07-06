Exploit spatial : Hayabusa2 réussit un survol historique à 800 mètres d’un astéroïde

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La sonde japonaise Hayabusa2 a réalisé avec succès samedi un survol d’observation de l’astéroïde Torifune, en passant à très grande vitesse à faible distance de cet astre situé à environ 100 millions de kilomètres de la Terre. Selon l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), la manœuvre s’est déroulée avec succès et la sonde poursuit sa mission sans le moindre problème.

Conformément au plan de mission, Hayabusa2 est passée vers 18 h 30 (heure du Japon) à environ 800 mètres du centre de l’astéroïde, prenant des photographies de sa surface et effectuant des observations à l’aide d’une caméra infrarouge, d’un spectromètre et d’autres instruments scientifiques.

Au centre de contrôle de la JAXA, situé à Sagamihara, les membres de l’équipe de pilotage ont suivi avec attention les données transmises par la sonde, qui leur parvenaient avec un décalage d’environ cinq minutes. Une fois la réussite de la manœuvre confirmée, ils ont célébré l’événement par des applaudissements et des embrassades.

Lancée en 2014, Hayabusa2 a rapporté des échantillons de sable et d’autres matériaux prélevés sur l’astéroïde Ryûgû, dont la capsule est revenue sur Terre en décembre 2020. Depuis, la sonde poursuit une mission prolongée dont le prochain objectif est l’astéroïde 1998 KY26, qu’elle doit atteindre en juillet 2031.

Torifune est un astéroïde rocheux de type similaire à Itokawa, le corps céleste dont la première sonde Hayabusa avait rapporté des échantillons sur Terre. Son diamètre maximal est estimé à environ 800 mètres.

À partir d’environ deux heures avant le passage au plus près de l’astéroïde, Hayabusa2 a ajusté de manière autonome sa trajectoire grâce aux images captées par ses caméras et à d’autres données de navigation, afin d’éviter toute collision et d’effectuer ce survol à très faible distance. Au moment du croisement, la vitesse relative entre la sonde et l’astéroïde atteignait 5 kilomètres par seconde, soit environ cinq fois la vitesse d’une balle de fusil.

Les données recueillies lors de cette observation pourraient fournir de nouveaux indices sur l’origine des astéroïdes et l’histoire du système solaire. Par ailleurs, cette démonstration d’une technologie capable de guider une sonde avec une très grande précision jusqu’à quelques centaines de mètres seulement de la surface d’un astéroïde pourrait contribuer au développement de systèmes de défense planétaire destinés à protéger la Terre contre d’éventuels impacts d’astéroïdes.

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