Le ministère de la Défense adopte les trottinettes électriques… et suscite des inquiétudes sur la sécurité

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Le ministère de la Défense a introduit ce mois-ci le service de partage de trottinettes électriques de l’entreprise Luup à son siège d’Ichigaya, à Tokyo, afin de faciliter les déplacements de ses employés à l’intérieur et autour du complexe, qui s’étend sur 25 hectares, soit une superficie cinq fois supérieure à celle du Tokyo Dome.

Cette initiative a toutefois suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux, certains s’interrogeant notamment sur le risque de fuite des données de localisation concernant des employés du ministère amenés à traiter des informations classifiées.

Le site d’Ichigaya, qui abrite les principales fonctions du ministère de la Défense, notamment l’État-major interarmées, ainsi que les états-majors des Forces terrestres, maritimes et aériennes d’autodéfense, est bien plus vaste que les bâtiments des autres ministères et agences situés dans le quartier gouvernemental de Kasumigaseki, à Tokyo. Il faut ainsi plusieurs minutes de marche pour rejoindre le bureau du ministre de la Défense, Koizumi Shinjirō, depuis l’entrée principale.

Trois stations du service Luup ont été installées sur le site, avec dix trottinettes électriques et cinq vélos à assistance électrique. Ces véhicules sont réservés au personnel du ministère, qui peut les utiliser gratuitement, les frais étant intégralement pris en charge par le ministère.

« Cette mesure s’inscrit dans nos efforts visant à améliorer la productivité en réduisant la charge pesant sur nos employés », a déclaré Koizumi Shinjirō lors d’une conférence de presse organisée vendredi.

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