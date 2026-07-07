Le puissant typhon Bavi menace Okinawa : vents violents, fortes pluies et mer dangereuse attendus

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Le puissant typhon Bavi devrait s’approcher des îles Sakishima, dans la préfecture d’Okinawa, entre vendredi et samedi, avec un risque de vents violents et de fortes pluies, a annoncé lundi l’Agence météorologique du Japon (JMA).

De très fortes vagues sont également attendues dans la région, selon l’agence.

Neuvième typhon de l’année, Bavi se trouvait lundi à 15 heures (heure du Japon) à proximité des îles Mariannes, où il progressait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 20 km/h. Il devrait ensuite poursuivre sa trajectoire en direction de la mer de Chine orientale.

Le typhon présentait une pression atmosphérique centrale de 910 hectopascals, avec des vents soutenus atteignant 55 mètres par seconde et des rafales pouvant atteindre 80 mètres par seconde.

Des vents d’au moins 25 mètres par seconde soufflaient dans un rayon d’environ 140 kilomètres autour de son centre, tandis que des vents d’au moins 15 mètres par seconde s’étendaient sur une zone comprise entre 140 et 560 kilomètres du centre du système.

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