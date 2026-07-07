Hayabusa2 : la JAXA dévoile une image spectaculaire de l’astéroïde Torifune prise à quelques centaines de mètres

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L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a dévoilé lundi une photographie de l’astéroïde Torifune, prise en très gros plan par la sonde Hayabusa2 lors de son survol de l’astre la veille.

L’image a été capturée une seconde seulement avant l’instant prévu du passage au plus près de l’astéroïde. Au moment de la prise de vue, la distance entre Hayabusa2 et Torifune n’était estimée qu’à quelques centaines de mètres. La JAXA déterminera la distance exacte lors d’une analyse ultérieure.

La photographie révèle des détails de la surface de Torifune, notamment la disposition des rochers présents sur l’astéroïde, qui pourraient fournir de précieux indices sur son origine.

La technologie de pilotage ayant permis à la sonde d’effectuer ce survol extrêmement rapproché devrait également contribuer au développement de la défense planétaire, c’est-à-dire les moyens de protéger la Terre contre d’éventuelles collisions avec des astéroïdes.

« Je n’oublierai jamais le choc que j’ai ressenti en voyant cette image », a déclaré Mimasu Yûya, responsable de l’équipe chargée de la mission prolongée de Hayabusa2, lors d’une conférence de presse. « J’ai été émerveillé de constater que Hayabusa2 avait réussi à prendre une image d’une telle qualité pendant un moment aussi bref lors de son passage à proximité de l’astéroïde », a-t-il ajouté.

Torifune est un astéroïde rocheux comparable à Itokawa, l’astre dont la première sonde Hayabusa avait rapporté des échantillons sur Terre. Son diamètre maximal est estimé à environ 800 mètres et il se trouve actuellement à près de 100 millions de kilomètres de la Terre.

Les images diffusées par la JAXA montrent un objet céleste ayant une forme évoquant un bonhomme de neige, avec une surface parsemée de nombreux blocs rocheux. Ces observations renforcent l’hypothèse selon laquelle Torifune serait né de la collision puis de l’assemblage de deux corps célestes plus petits.

Hayabusa2 a survolé Torifune le 5 juillet vers 18 h 30 (heure du Japon), passant à seulement quelques centaines de mètres de sa surface à une vitesse relative de 5 kilomètres par seconde. Outre les images recueillies, la sonde a également obtenu des données scientifiques grâce à trois instruments, dont une caméra infrarouge et un spectromètre. Ces informations seront progressivement transmises vers la Terre pour être analysées.

Lancée en 2014, Hayabusa2 avait prélevé des échantillons de sable et d’autres matériaux sur l’astéroïde Ryûgû, avant de rapporter sur Terre la capsule qui les contenait en décembre 2020. Après la réussite de son survol de Torifune, la sonde poursuit sa mission prolongée, dont l’objectif est d’atteindre en juillet 2031 l’astéroïde 1998 KY26, sa prochaine destination d’exploration.

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