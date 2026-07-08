Cyberattaque chez KDDI : plus de 12 millions d’adresses e-mail compromises, des millions de mots de passe concernés

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L’opérateur japonais KDDI a annoncé avoir confirmé qu’environ 12,233 millions d’adresses e-mail et les mots de passe de quelque 7,616 millions d’utilisateurs ont été exposés lors d’un accès non autorisé visant son système de messagerie destiné aux fournisseurs d’accès à Internet.

Dans un rapport sur cette cyberattaque transmis lundi au ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications, l’entreprise indique qu’aucun dommage secondaire lié à cette fuite de données n’a été constaté à ce stade. Les utilisateurs concernés sont invités à modifier leur mot de passe et à prendre les mesures de sécurité nécessaires dans les prochains jours.

Le mois dernier, KDDI avait estimé que jusqu’à 14,22 millions de combinaisons d’adresses e-mail et de mots de passe pourraient avoir été compromises.

L’entreprise a détecté l’attaque le 17 juin. Selon elle, les pirates ont exploité une faille de sécurité dans un logiciel tiers utilisé par son système de messagerie.

Depuis, KDDI a renforcé ses dispositifs de protection, notamment en améliorant la détection des tentatives d’accès frauduleux à ses serveurs. L’opérateur prévoit également de recourir à l’intelligence artificielle pour analyser les spécifications de ses logiciels et leur code afin d’identifier de manière exhaustive d’éventuelles vulnérabilités.

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