Le premier aéroport Pokémon au monde ouvre au Japon : plus de 100 créatures accueillent les voyageurs

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Une cérémonie a été organisée mardi dans la ville de Wajima, dans la préfecture d’Ishikawa, pour célébrer l’inauguration d’un aéroport portant le nom de la célèbre franchise japonaise Pokémon.

À compter de ce jour, l’aéroport de Noto est officiellement surnommé « Noto Satoyama Pokémon with You Airport ».

Plus de 100 Pokémon décorent désormais les murs et différents espaces de l’aéroport. Les visiteurs peuvent également y acheter des produits dérivés exclusifs et déguster des menus en édition limitée dans les boutiques et les restaurants du terminal.

Selon le gouvernement de la préfecture d’Ishikawa, il s’agit du premier aéroport au monde à intégrer officiellement le nom « Pokémon » dans son appellation. Ce surnom sera conservé jusqu’à la fin du mois de septembre 2029.

Ce projet a été mis en œuvre par la préfecture d’Ishikawa en collaboration avec une fondation basée à Tokyo, qui mène des actions d’intérêt général à travers l’univers de Pokémon.

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