Face à la Chine, le Japon va transférer cinq destroyers aux Philippines

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Les Philippines et le Japon sont parvenus à un accord de principe sur le transfert de cinq destroyers de classe Abukuma de la Force maritime d’autodéfense japonaise après leur retrait du service, a annoncé mardi le secrétaire philippin à la Défense, Gilberto Teodoro.

S’exprimant devant la presse à Manille, il a indiqué que le transfert devrait être achevé au cours des prochaines années, estimant que cela témoigne de la volonté du gouvernement japonais de renforcer sa coopération avec les Philippines.

Tokyo resserre depuis plusieurs années ses liens en matière de sécurité avec Manille, dans un contexte de tensions persistantes avec la Chine en mer de Chine méridionale, où les deux pays s’opposent sur plusieurs revendications territoriales.

Lors d’une rencontre organisée à Singapour en mai dernier, le ministre japonais de la Défense, Koizumi Shinjirô, et Gilberto Teodoro avaient convenu d’accélérer les discussions afin de procéder au transfert de ces bâtiments dès leur retrait du service actif.

Les destroyers de classe Abukuma, d’un déplacement standard d’environ 2 000 tonnes, sont équipés notamment de canons à haute performance, de missiles antinavires et de tubes lance-torpilles, ce qui renforcera sensiblement les capacités de la marine philippine.



Koizumi Shinjirô et Gilberto Teodoro

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