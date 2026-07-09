Quatre ans après l’assassinat d’Abe Shinzô, un millier de personnes lui rendent hommage à Nara

Actualités

Quatre ans après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, survenu lors d’un meeting électoral à Nara, près de 1 000 personnes se sont recueillies mercredi devant un autel de fleurs installé sur les lieux du drame.

L’espace de recueillement a été aménagé devant la gare de Yamato-Saidaiji, à l’endroit même où l’ancien dirigeant avait été mortellement touché par balle alors qu’il prononçait un discours de campagne pour les élections sénatoriales de 2022.

Parmi les personnes venues lui rendre hommage figurait Ogita Yoshio, 78 ans, membre de l’assemblée préfectorale de Nara et élu du Parti libéral-démocrate (PLD) d’Abe Shinzô. À l’époque des faits, il occupait le poste de secrétaire général de la fédération préfectorale du parti et se trouvait à quelques mètres seulement de l’ancien Premier ministre.

« Je me souviens encore très clairement d’avoir vu M. Abe s’effondrer après le bruit du deuxième coup de feu », a-t-il confié. « Il appartient à ceux qui restent de transmettre la mémoire de cette tragédie. »

Yamada Rumi, une éducatrice de 60 ans vivant à Nara, a également participé à l’hommage. « J’avais eu l’occasion de serrer la main de M. Abe lors d’un meeting. Sa disparition me bouleverse encore profondément, et cette tristesse ne me quittera jamais », a-t-elle déclaré.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]