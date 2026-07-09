Donald Trump salue le retour de Toyota aux États-Unis : « Les droits de douane fonctionnent »

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Le président Donald Trump a affirmé mardi que la décision de Toyota de transférer aux États-Unis une partie de la production de son pick-up Tacoma, jusqu’ici assemblé au Mexique, constituait une preuve de l’efficacité de sa politique de droits de douane.

« C’est quelque chose de vraiment important », a écrit le dirigeant américain sur son réseau social Truth Social, avant d’ajouter : « Les droits de douane donnent des résultats ! »

Donald Trump défend depuis longtemps une politique visant à rapatrier l’industrie manufacturièreaux États-Unis grâce à des droits de douane élevés sur les produits importés.

Lundi, Toyota Motor North America, la filiale nord-américaine du constructeur japonais, a annoncé un investissement de 3,6 milliards de dollars pour agrandir son usine de San Antonio, au Texas. L’objectif est d’y transférer la production du Toyota Tacoma, actuellement assurée dans une usine située en Basse-Californie, dans le nord du Mexique.

Très populaire sur le marché américain, le Tacoma sera désormais produit à San Antonio, un projet qui devrait permettre la création d’environ 2 000 emplois, selon Toyota.

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