Le Japon renonce, pour l’instant, à durcir les règles sur le tabac chauffé

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Le ministère japonais de la Santé prévoit de reporter, pour le moment, le durcissement de la réglementation sur les produits du tabac chauffé, une mesure envisagée dans le cadre de la révision de la politique de lutte contre le tabagisme passif, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier.

Lors d’une réunion d’un comité d’experts prévue jeudi, le ministère doit présenter une proposition qui n’aligne pas les restrictions applicables au tabac chauffé sur celles des cigarettes classiques, tout en précisant que les recherches sur leurs effets se poursuivront.

En parallèle, le ministère proposera la mise en place d’un système de déclaration obligatoire pour les bars et autres établissements où le tabagisme constitue une activité principale, afin qu’ils signalent leur statut aux collectivités locales.

Cinq ans après l’entrée en vigueur, en avril 2020, de la loi révisée sur la promotion de la santé, le comité d’experts réexamine les mesures destinées à lutter contre le tabagisme passif. Il devrait présenter ses recommandations dès cet été.

La loi actuellement en vigueur interdit en principe de fumer dans les restaurants et les hôtels. Les cigarettes ne peuvent être consommées que dans des espaces fumeurs spécialement aménagés, où il est par ailleurs interdit de manger en fumant.

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