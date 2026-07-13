Une équipe japonaise identifie le mécanisme cérébral derrière le sentiment de haine et de rejet

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Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont démontré, grâce à des expériences menées sur des souris, que le changement d’émotions envers une personne, et notamment le sentiment de haine ou de rejet lorsqu’un proche nous agresse soudainement, est lié à des modifications des circuits neuronaux.

Les chercheurs estiment que cette découverte pourrait, à terme, permettre de mieux comprendre certains troubles liés aux relations interpersonnelles, comme la dépression, et ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Les résultats de l’étude ont été publiés vendredi dans l’édition en ligne de la prestigieuse revue américaine Science.

L’équipe dirigée par le professeur Okuyama Teruhiro a d’abord amené des souris à mémoriser deux congénères. Les chercheurs ont ensuite rendu artificiellement l’un d’eux agressif. Les souris se sont alors mises à éviter uniquement l’individu qui les avait attaquées. Les scientifiques ont analysé les modifications cérébrales intervenues avant et après cette expérience.

Ils ont constaté un renforcement des connexions entre une région de l’hippocampe, impliquée dans la mémoire, et l’amygdale, qui joue un rôle central dans le traitement des émotions. Lorsque ces connexions ont été affaiblies grâce à une technique permettant de contrôler l’activité des neurones par la lumière (optogénétique), les souris ont cessé d’éviter l’agresseur.

Les chercheurs ont également montré qu’en stimulant simultanément, grâce à cette même technique et à d’autres méthodes, les neurones associés au souvenir d’un individu précis et ceux liés à la peur, les souris développaient un sentiment de rejet envers un congénère qu’elles n’évitaient pourtant pas auparavant.

« Aujourd’hui, certaines personnes sont victimes d’attaques de parfaits inconnus sur les réseaux sociaux et finissent par développer des états dépressifs. Comprendre ces mécanismes neuronaux répond à un véritable besoin de société », a expliqué le professeur Okuyama.

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