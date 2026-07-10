Le Japon assouplit les règles sur les données personnelles pour accélérer le développement de l’IA

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La Chambre des conseillers (la chambre haute du Parlement japonais) a adopté vendredi une révision de la loi sur la protection des données personnelles visant à faciliter l’utilisation des données pour le développement de l’intelligence artificielle, tout en renforçant les garde-fous contre les abus.

Le texte a été approuvé en séance plénière à la majorité des voix grâce au soutien de la coalition gouvernementale menée par le Parti libéral-démocrate (PLD), ainsi que des partis d’opposition, à savoir le Parti démocrate pour le peuple et le Team Mirai.

Déjà adopté par la Chambre des représentants en mai, le texte devrait entrer en vigueur, en principe, dans un délai de deux ans après sa promulgation. Les modalités d’application seront précisées ultérieurement par voie de règlements et de directives.

Plusieurs partis d’opposition, dont le Parti démocrate constitutionnel du Japon, le Komeitô, le Sanseitô et le Parti communiste japonais, se sont opposés au projet de loi, estimant qu’il ne répondait pas suffisamment aux inquiétudes selon lesquelles cette réforme pourrait porter atteinte aux droits du public.

La nouvelle loi introduit notamment une exemption permettant aux entreprises et aux organismes de collecter et de partager des données personnelles sans le consentement des personnes concernées, à condition que ces données soient utilisées exclusivement à des fins d’analyses statistiques ou de développement de l’intelligence artificielle. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité du Japon dans la course mondiale à l’IA.

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