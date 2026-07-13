Pénurie de personnel : plus de 7 hôtels et « ryokan » sur 10 manquent d’employés au Japon

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Plus de 70 % des établissements d’hébergement au Japon sont confrontés à une pénurie de personnel, selon le Livre blanc 2026 sur le tourisme publié vendredi par l’Agence japonaise du tourisme.

Alors que le nombre de visiteurs étrangers continue d’augmenter, l’agence estime que les hôtels, ryokan (auberges japonaises) et autres hébergements doivent améliorer les salaires et les conditions de travail afin d’attirer et de fidéliser leurs employés.

D’après une enquête menée entre décembre et janvier auprès de 522 établissements à travers le pays, 72,2 % d’entre eux déclarent souffrir d’un manque de main-d'œuvre.

Le rapport attribue cette situation notamment à des salaires jugés peu attractifs et à un nombre insuffisant de jours de repos. Il met toutefois en avant plusieurs exemples d’établissements ayant réussi à améliorer à la fois leur rentabilité et les conditions de travail de leur personnel, notamment en fermant certains jours où le taux d’occupation est traditionnellement faible.

Le Livre blanc souligne également que certains hébergements parviennent à faire face aux pics d’activité en échangeant temporairement leurs employés avec des établissements situés dans des régions où la haute saison intervient à une autre période de l’année.

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