Agrandissement de l’aéroport de Narita : le Japon prêt à recourir à l’expropriation, une première depuis des décennies

Actualités

L’aéroport de Narita a obtenu vendredi l’accord des collectivités locales pour engager les procédures d’expropriation des terrains nécessaires à son extension.

Cet accord a été conclu lors d’une réunion réunissant Narita International Airport Corp. (NAA), l’exploitant de l’aéroport, le gouvernement de la préfecture de Chiba, les autorités des neuf municipalités situées autour de l’aéroport ainsi que le gouvernement central.

À cette occasion, la NAA a annoncé son intention de recourir à la loi sur l’expropriation foncière, alors qu’elle privilégiait jusqu’à présent le dialogue avec les propriétaires. Cette prudence s’explique par le souvenir des expropriations forcées menées avant l’ouverture de l’aéroport en 1978, qui avaient provoqué une vive opposition, notamment de la part des habitants de la région.

« C’est une décision difficile, mais je la considère comme inévitable », a déclaré le gouverneur de la préfecture de Chiba, Kumagai Toshihito, à l’issue de la réunion.

La NAA devrait désormais demander au gouvernement central d’autoriser l’acquisition des terrains en vertu de cette loi. Si le projet est reconnu comme étant d’intérêt public, la propriété des terrains pourra être transférée à la NAA après approbation de son plan d’acquisition par la commission préfectorale chargée des expropriations.

En parallèle, la NAA poursuivra ses démarches pour convaincre les propriétaires fonciers d’accepter une vente à l’amiable.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]