Un rabatteur nigérian arrêté à Tokyo après une explosion des arnaques visant les touristes étrangers

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La police de Tokyo a arrêté un Nigérian de 53 ans, soupçonné de s’être livré de manière répétée à des activités de racolage dans le quartier animé de Kabukichô, à Shinjuku.

Selon le Département de la police métropolitaine de Tokyo, Nwadiukwu Sylvester Ikenna a abordé un passant dans la nuit de jeudi à vendredi en lui saisissant le bras gauche tout en lui lançant : « Pourquoi pas ? » ou encore « N’ayez pas peur, je vous aime ».

Le suspect a reconnu les faits et déclaré qu’il percevait une commission sur les sommes dépensées par les clients qu’il dirigeait vers un établissement de restauration.

Depuis le début de l’année, la police a reçu 91 signalements concernant des personnes emmenées par des rabatteurs d’origine africaine dans des établissements où elles se sont ensuite vu réclamer des factures exorbitantes. Ce chiffre dépasse déjà les 77 plaintes enregistrées sur l’ensemble de l’année 2025.

La majorité des victimes sont des touristes étrangers. Le préjudice total est estimé à environ 100 millions de yens (540 000 euros). Parmi les cas les plus importants, un ressortissant australien affirme avoir été escroqué d’environ 4 millions de yens (près de 22 000 euros).

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