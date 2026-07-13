Le jockey Take Yutaka atteint les 5 000 victoires en carrière

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Le jockey vétéran Take Yutaka, figure emblématique des courses hippiques japonaises, a remporté la 5 000e victoire de sa carrière, en comptabilisant aussi bien les courses organisées par la Japan Racing Association (JRA), celles gérées par les collectivités locales au Japon que les épreuves disputées à l’étranger.

Âgé de 57 ans, il a franchi ce cap dimanche en s’imposant avec Himino Etoile, une pouliche de quatre ans, dans la septième course de la JRA disputée sur l’hippodrome de Hakodate, à Hokkaidô.

« J’ai couru dans de nombreux endroits et atteint ce cap en poursuivant mes efforts année après année. C’est une émotion très profonde », a-t-il déclaré après sa victoire.

Sur ses 5 000 succès, 4 669 ont été obtenus dans des courses de la JRA, organisme entièrement détenu par l’État japonais, 212 dans des courses organisées par des collectivités locales au Japon, et 119 lors de compétitions à l’étranger.

Réputé pour son style de monte particulièrement élégant et précis, Take Yutaka a débuté sa carrière en 1987. Son père, Take Kunihiko, aujourd’hui décédé, était lui aussi jockey avant de devenir entraîneur de chevaux de course.

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