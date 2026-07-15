Plus tendance que jamais : l’appareil photo jetable QuickSnap de Fujifilm fête son 40ème anniversaire

Actualités

L’appareil photo à pellicule jetable Utsurundesu de Fujifilm Corp., commercialisé sous le nom QuickSnap à l’étranger, célèbre ce mois-ci son 40e anniversaire, porté par un regain de popularité remarquable.

Une nouvelle génération d’utilisateurs s’est prise de passion pour son expérience photographique analogique authentique : tourner la molette d’avancement, coller son œil au viseur et appuyer sur le déclencheur.

Le premier modèle Utsurundesu a été lancé le 1er juillet 1986. Il est né d’une idée audacieuse et minimaliste : fixer simplement une lentille sur une pellicule. À une époque où les appareils photo étaient chers, encombrants et complexes à utiliser, l’Utsurundesu incarnait une philosophie révolutionnaire : « permettre à n’importe qui de prendre des photos facilement, n’importe quand et n’importe où », explique le géant japonais.

Grâce à des efforts rigoureux de réduction des coûts, le prix de lancement a été fixé à 1 380 yens, avant que des modèles ultérieurs ne descendent sous la barre des 1 000 yens. Au fil des années, l’Utsurundesu a évolué avec l’ajout d’un flash intégré et un corps en plastique, remplaçant le carton d’origine.

Une femme aujourd’hui quinquagénaire, nostalgique de ses années lycée, se souvient : « L’Utsurundesu était un incontournable des voyages scolaires. »

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]