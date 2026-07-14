Le Japon adopte la création d’une Agence nationale des catastrophes pour mieux faire face aux séismes et aux crises

Actualités

Le Parlement japonais a définitivement adopté lundi une loi créant une Agence nationale de gestion des catastrophes, qui deviendra le centre de commandement du gouvernement en matière de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles.

Le texte a été approuvé à la majorité par la Chambre des conseillers, après avoir déjà été adopté par la Chambre des représentants en mai.

La nouvelle agence devrait entrer en fonction dès le mois de novembre. Elle remplacera l’actuelle division de gestion des catastrophes du Bureau du Cabinet, tout en bénéficiant de moyens humains et financiers considérablement renforcés.

Sa mission couvrira l’ensemble du cycle de gestion des catastrophes : la préparation en temps normal, la coordination des secours lors des catastrophes, ainsi que les opérations de reconstruction et de relèvement des zones sinistrées.

Placée directement sous l’autorité du Cabinet, l’Agence sera dirigée par le Premier ministre et disposera d’un ministre spécialement chargé de la gestion des catastrophes, chargé de coordonner l’action de l’ensemble du gouvernement face aux grands risques naturels.

Ses effectifs atteindront 352 personnes, contre 220 actuellement au sein de la division chargée des catastrophes du Bureau du Cabinet, traduisant un renforcement significatif des moyens humains.

La loi prévoit également la création de bureaux régionaux de gestion des catastrophes, destinés à renforcer la préparation face à des scénarios redoutés comme le mégaséisme de la fosse de Nankai ou celui des fosses du Japon et des Kouriles. Ces antennes auront notamment pour mission de développer les mesures de prévention et d’organiser les dispositifs d’assistance aux populations avant et après une catastrophe majeure. Deux bureaux devraient être installés à partir de l’exercice budgétaire 2027.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]