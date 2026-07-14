Le Japon durcit sa lutte contre les fausses informations électorales : les contenus IA devront être clairement signalés

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Le Parlement japonais a définitivement adopté lundi deux lois destinées à renforcer la lutte contre la désinformation électorale sur les réseaux sociaux, à quelques mois des prochaines grandes échéances électorales.

Les textes, qui modifient la loi sur les élections aux fonctions publiques et la loi sur les plateformes de diffusion d’informations, ont été approuvés par la Chambre des conseillers après avoir déjà été votés le mois dernier par la Chambre des représentants.

Sauf exceptions, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars de l’année prochaine et s’appliqueront dès les élections locales unifiées prévues en avril.

La révision de la loi électorale affirme clairement que les utilisateurs des réseaux sociaux ont la responsabilité de ne pas diffuser de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l’équité des élections.

Elle impose également que les images et les vidéos créées à l’aide de l’intelligence artificielle soient clairement identifiées comme telles, afin de limiter les risques de manipulation des électeurs.

De son côté, la loi révisée sur les plateformes d’information oblige les opérateurs de réseaux sociaux et de services en ligne à mettre en place des mesures pour réduire les effets de la désinformation et des contenus enfreignant la législation électorale.

Les plateformes devront en outre publier chaque année un rapport détaillant les mesures mises en œuvre. Le ministère japonais des Affaires intérieures sera chargé d’élaborer des lignes directrices précisant les obligations auxquelles elles devront se conformer.

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