Thon rouge du Pacifique : le Japon essuie un refus du Mexique sur l’augmentation des quotas

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Une série de conférences internationales sur la gestion des stocks de thon rouge du Pacifique s’est achevée mardi à Nagasaki sans que la proposition japonaise d’augmenter le quota de capture des gros poissons ne soit adoptée, en raison de l’opposition du Mexique.

Tokyo proposait de relever le quota de thons rouges pesant 30 kg ou plus dans le Pacifique ouest et central, le faisant passer de 11 869 tonnes à 14 836 tonnes pour 2027 et au-delà, tout en réduisant légèrement celui des poissons plus petits, de 5 125 à 4 823 tonnes.

Le dernier jour des négociations, le Mexique a soudainement réclamé une augmentation du quota dans le Pacifique est et s’est opposé au projet d’accord fondé sur la proposition japonaise.

Le Japon espère désormais engager des discussions sur les quotas des deux zones (est et ouest) d’ici à la réunion annuelle de la Commission interaméricaine du thon tropical (IATTC), qui inclut le Mexique et les États-Unis et qui se tiendra fin août.

Cependant, des négociations difficiles sont attendues et aucun accord n’est garanti. Dans ce cas, les quotas actuels resteraient inchangés.

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