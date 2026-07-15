Un pilote d’All Nippon Airways condamné à un an et huit mois de prison pour attouchements sur une hôtesse

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Le tribunal de district de Tokyo a condamné mardi un commandant de bord d’All Nippon Airways (ANA) à un an et huit mois de prison pour avoir agrippé les fesses d’une hôtesse de l’air.

Le juge Ôkawa Takao a qualifié les faits d’« acte sexuel méprisable » qui trahissait l’autorité dont disposait le pilote en tant que capitaine. Il a rejeté en bloc la défense de Mise Ryôta, 44 ans, qui plaidait son innocence.

Les procureurs avaient requis deux ans et six mois de détention.

La plaignante a témoigné avoir été saisie à plusieurs reprises par l’arrière-train, d’abord dans la rue puis dans un konbini par Mise, qu’elle rencontrait ce soir-là pour la première fois après un dîner de groupe suivant un vol commun. Son témoignage a été jugé « convaincant et particulièrement crédible ».

Face à l’argument du pilote selon lequel il pensait avoir instauré un climat de confiance pendant le repas et qu’il s’agissait seulement d’une « taquinerie », la cour a estimé que de tels agissements ne pouvaient en aucun cas échapper à une peine d’emprisonnement.

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