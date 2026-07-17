Nvidia accélère au Japon : Toyota, Fujitsu, SoftBank… le géant de l’IA multiplie les partenariats stratégiques

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Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a annoncé jeudi un renforcement de sa coopération avec plusieurs grandes entreprises japonaises, dont Toyota, Fujitsu, SoftBank, Sony, Honda et NEC, à l’occasion de la visite de son PDG Jensen Huang au Japon.

Nvidia fournira notamment ses processeurs graphiques (GPU) de dernière génération à Noetra, une nouvelle société créée par un consortium d’entreprises japonaises afin de développer des technologies d’intelligence artificielle nationales. Parmi les fondateurs figurent SoftBank, Sony Group, Honda et NEC.

Entrée officiellement en activité jeudi, Noetra ambitionne de renforcer la souveraineté du Japon dans le domaine de l’IA. Lors de la cérémonie de lancement, Jensen Huang a déclaré : « L’expertise industrielle du Japon devient l’IA japonaise, la prochaine révolution industrielle. »

Nvidia et Fujitsu étudieront également le développement de solutions d’IA et de robotique pour les usines, le commerce de détail et la logistique, en collaboration avec Fanuc, Yaskawa Electric et Kawasaki Heavy Industries. Pour le président de Fujitsu, Tokita Takahito, cette initiative « marque une étape importante vers le déploiement à grande échelle des robots dans le monde ».

Le groupe américain apportera par ailleurs son soutien technologique au projet Woven City de Toyota, la ville expérimentale en construction à Susono (préfecture de Shizuoka), et collaborera avec Hitachi au développement de systèmes capables d’intégrer et de piloter l’ensemble des opérations d’usines et de centrales électriques grâce à l’intelligence artificielle.

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