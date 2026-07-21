Les surtaxes de Trump coûtent déjà plus de 2 400 milliards de yens aux constructeurs japonais

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La politique de droits de douane élevés mise en place par l’administration du président Donald Trump continue de peser lourdement sur les constructeurs automobiles japonais.

En juillet dernier, Tokyo et Washington étaient parvenus à un accord prévoyant une réduction des droits de douane américains sur les produits japonais, en contrepartie d’un renforcement des investissements japonais aux États-Unis.

Dans ce cadre, les taxes sur les automobiles japonaises ont été ramenées de 27,5 % à 15 % en septembre. Si cette baisse constitue un allègement par rapport au taux initialement annoncé par le dirigeant américain, elle reste néanmoins six fois plus élevée que le taux de 2,5 % en vigueur avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025.

Pour l’exercice fiscal 2025, clos en mars dernier, le coût cumulé de ces surtaxes pour les six principaux constructeurs japonais, dont Toyota, a dépassé 2 400 milliards de yens (12,9 milliards d’euros).

De nombreux observateurs estimaient pourtant que les constructeurs nippons pourraient relativement facilement répercuter cette hausse des coûts sur les consommateurs américains, le marché américain étant considéré comme plus favorable aux augmentations de prix que le marché japonais.

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