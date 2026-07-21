Un simple bouchon en plastique révèle un écosystème fascinant après plus de 70 jours de dérive en mer

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Un minuscule écosystème abritant plus de 300 organismes a été découvert à l’intérieur d’un bouchon de bouteille en plastique récupéré au large de la préfecture de Kôchi, dans l’ouest du Japon, par le navire de recherche Kaimei de l’Agence japonaise pour les sciences et technologies de la Terre et de la mer (JAMSTEC).

Selon une équipe de scientifiques de la JAMSTEC, de l’Université de Nagoya, de l’Université de Kyoto et de l’Université préfectorale de Fukui, le bouchon renfermait un nid construit par des arénicoles(vers marins) à l’aide de mucus et de petits cailloux.

Le bouchon, d’environ 3,5 centimètres de diamètre, portait le nom d’un fabricant philippin de boissons.

Au total, 307 organismes appartenant à différentes espèces, dont des balanes, des bryozoaires et des foraminifères, ont été observés à l’intérieur. Les chercheurs estiment que les arénicoles ont d’abord construit leur nid sur les côtes des Philippines, attirant progressivement d’autres organismes, avant que le bouchon ne soit emporté par les courants jusqu’aux eaux japonaises.

L’analyse des rapports isotopiques de l’oxygène et du carbone présents dans les coquilles des foraminifères a permis de reconstituer les variations de température de l’eau rencontrées au cours du voyage.

Par ailleurs, une simulation informatique indique que le bouchon a dérivé sous l’effet du courant chaud de Kuroshio, qui remonte le long de la façade pacifique du Japon, mettant plus de 70 jours pour parcourir la distance séparant les Philippines des côtes de Kôchi.

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