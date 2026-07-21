La réforme de la famille impériale japonaise entrera en vigueur en octobre pour enrayer le déclin de ses effectifs

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Le gouvernement japonais a annoncé mardi qu’il promulguerait prochainement la révision de la Loi sur la maison impériale, adoptée vendredi dernier par la Diète, ouvrant la voie à une entrée en vigueur probable en octobre. Le texte prévoit son application trois mois après sa publication officielle.

Cette réforme vise à répondre à la diminution continue du nombre de membres de la famille impériale, un sujet devenu préoccupant pour la pérennité de l’institution.

La nouvelle loi autorise l’adoption au sein de la famille impériale des descendants masculins en ligne paternelle des onze anciennes branches impériales, supprimées après la Seconde Guerre mondiale. Elle permet également aux princesses impériales de conserver leur statut après leur mariage, alors qu’elles perdaient jusqu’à présent leur appartenance à la famille impériale lorsqu’elles épousaient un roturier.

En revanche, la réforme ne modifie pas les règles de succession au trône. Celui-ci demeure réservé aux descendants masculins de la lignée paternelle. Si les hommes réintégrant la famille impériale par adoption n’auront pas eux-mêmes de droit à la succession, leurs descendants masculins pourront, en revanche, accéder au trône.

La loi précise également que le mari et les enfants d’une princesse impériale ne seront pas considérés comme membres de la famille impériale et ne bénéficieront donc pas de ce statut.

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