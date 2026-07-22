Le Canada rejoint le projet de chasseur de nouvelle génération mené par le Japon, la Grande-Bretagne et l’Italie

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Le Canada participera en tant qu’observateur au programme conjoint de développement d’un avion de chasse de nouvelle génération mené par le Japon, la Grande-Bretagne et l’Italie. L’accord a été conclu mardi.

La participation d’Ottawa au Global Combat Air Programme (GCAP) a été confirmée lors d’une réunion organisée à Londres entre le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjirô, son homologue italien Guido Crosetto, le nouveau secrétaire britannique à la Défense Wes Streeting, entré en fonction le jour même, et le ministre canadien de la Défense nationale David McGuinty.

Le Canada devient ainsi le premier pays à rejoindre le GCAP depuis son lancement. Le gouvernement canadien envisagerait à terme d’intégrer pleinement le programme et d’acquérir les futurs avions de combat développés dans ce cadre.

À l’issue de la réunion, les quatre ministres ont publié une déclaration commune saluant la participation du Canada en tant qu’observateur.

Selon ce communiqué, ce statut permettra au Canada de bénéficier d'« une vision plus approfondie » du programme GCAP et de « mieux comprendre » son mode de gouvernance, ses capacités, son organisation industrielle, ainsi que les exigences en matière de sécurité et les possibilités de coopération qu’il offre.

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