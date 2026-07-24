« Trois heures de sommeil par nuit » : le gouvernement défend Takaichi Sanae après une publication controversée

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Le secrétaire général du gouvernement japonais, Kihara Minoru, a pris mercredi la défense de la Première ministre Takaichi Sanae, après qu’une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle affirme ne dormir que quelques heures par nuit a suscité de nombreuses critiques, certains y voyant un message contraire aux efforts menés au Japon pour promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Interrogé sur cette polémique, Kihara s’est gardé de commenter directement le contenu de la publication, rappelant qu’il s’agissait d’un message publié sur le compte personnel de la cheffe du gouvernement.

« Je suis convaincu que la Première ministre continuera à faire les meilleurs choix et à accomplir pleinement ses fonctions », a-t-il déclaré.

« C’est dans l’intérêt du pays et de la population. Pour ma part, je continuerai à faire tout mon possible pour la soutenir », a-t-il ajouté.

Lundi soir, Takaichi avait écrit sur X que « dormir entre zéro et trois heures par nuit est devenu la norme depuis [sa] prise de fonctions », en octobre dernier.

Dans cette publication, où elle revenait sur son week-end prolongé de trois jours, la dirigeante japonaise expliquait avoir passé son samedi et son dimanche à lire des dossiers gouvernementaux et à traiter plusieurs milliers de courriels, illustrant une charge de travail particulièrement intense.

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