Immigration : face aux étrangers en situation irrégulière, le Japon va recruter 200 agents supplémentaires

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Le gouvernement japonais prévoit d’augmenter d’environ 200 personnes les effectifs de l’Agence des services de l’immigration à partir du prochain exercice budgétaire, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier.

Cette hausse des effectifs vise à renforcer la lutte contre les étrangers en situation irrégulière et à accélérer le traitement des demandes de statut de résidence, alors que le nombre de résidents étrangers continue de progresser au Japon.

Selon ces sources, une révision de l’ordonnance nécessaire à cette augmentation devrait être approuvée par le gouvernement dès ce mois-ci.

Au cours de l’exercice 2025, l’Agence des services de l’immigration comptait 6 499 employés, dont 1 687 agents de contrôle de l’immigration et 3 988 inspecteurs de l’immigration. Les effectifs avaient déjà augmenté de 633 personnespar rapport à l’exercice 2020, mais l’agence estime avoir besoin de personnel supplémentaire pour faire face à une charge de travail toujours plus importante.

Par ailleurs, 68 488 étrangers se trouvaient en situation irrégulière au Japon à la fin du mois de janvier, selon les données de l’Agence des services de l’immigration. Ce chiffre est en baisse pour la deuxième année consécutive, mais demeure élevé.

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