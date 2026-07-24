7-Eleven sanctionne les reventes illégales de produits très prisés par les fans d’anime et de jeux vidéo

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La chaîne de supérettes 7-Eleven Japan a adressé un avertissement à ses établissements dans tout le pays après la découverte de plusieurs cas de revente non autorisée de produits issus de séries d’animation et de jeux vidéo populaires dans certains magasins.

Selon des sources proches du dossier, dans certains konbini, des gérants de franchise ou des employés achetaient ou mettaient de côté ces articles avant leur mise en rayon, afin de les revendre ensuite.

Dans une circulaire envoyée aux franchisés le 13 juillet, l’entreprise a indiqué avoir confirmé, à la suite de publications sur les réseaux sociaux et de plaintes de clients, que certains magasins avaient vendu des produits avant la date et l’heure officiellement annoncées dans les prospectus promotionnels et autres supports, ou que des membres du personnel les avaient accaparés dans le but de les revendre.

7-Eleven Japan a exigé le strict respect des règles interdisant notamment les achats prioritaires par les employés, les réservations anticipées ainsi que le retrait de produits avant le début officiel de leur commercialisation.

L’entreprise a déclaré que « les comportements inappropriés de certains magasins ont entraîné une perte de confiance des clients et porté atteinte à l’image de l’ensemble de la chaîne », précisant que son service clientèle avait également reçu de nombreuses réclamations à ce sujet.

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