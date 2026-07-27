Le Japon assouplit les règles des référendums sur la révision de la Constitution

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Le Parlement japonais a adopté vendredi une révision de la loi sur les référendums nationaux, qui assouplit les règles relatives à la désignation des assesseurs chargés de superviser les scrutins portant sur une révision de la Constitution.

Le projet de loi a été approuvé à la majorité lors d’une séance plénière de la Chambre des conseillers(chambre haute), avec le soutien du Parti libéral-démocrate (PLD), du Parti de l’innovation du Japon (Nippon Ishin no Kai), ainsi que du Parti démocrate constitutionnel (PDC) et du Kômeitô. Le texte avait déjà été adopté le mois dernier par la Chambre des représentants (chambre basse).

Il s’agit de la première révision de cette loi depuis juin 2021.

La Première ministre Takaichi Sanae s’est engagée à créer, d’ici au printemps prochain, les conditions permettant à la Diète de présenter un projet de révision de la Constitution. La coalition au pouvoir entend donc mettre en place les dispositifs nécessaires en vue de cette échéance.

La loi révisée assouplit notamment les conditions de désignation des témoins chargés d’assister au dépouillementlorsque les urnes ne peuvent être acheminées depuis des îles isolées en raison du mauvais temps. Elle facilite également la nomination des assesseurs de bureaux de vote en cas de pénurie de personnel.

Le texte autorise en outre le recours à la radio FM pour diffuser les informations officielles relatives aux référendums nationaux.

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