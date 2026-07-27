Le Parlement adopte la création d’une « seconde capitale » en cas de catastrophe majeure à Tokyo

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Le Parlement japonais a définitivement adopté vendredi soir un projet de loi prévoyant la création d’une « seconde capitale », à l’issue d’un affrontement de dernière minute entre la majorité et l’opposition, à la veille de la clôture de la session parlementaire prolongée.

Réunie en séance plénière, la Chambre des conseillers (chambre haute) a approuvé le texte par 123 voix contre 121. Le projet a été soutenu principalement par la coalition au pouvoir, composée du Parti libéral-démocrate (PLD) et du Parti de l’innovation du Japon (Nippon Ishin no Kai), tandis que les principaux partis d’opposition ont voté contre.

La loi prévoit la création d’une seconde capitale capable d’assurer les principales fonctions administratives de l’État si Tokyo, l’actuelle capitale, venait à être frappée par une catastrophe majeure.

Déposé par les partis de la majorité, le texte avait déjà été adopté la semaine précédente par la Chambre des représentants (chambre basse).

Son adoption marque de facto la fin de la session parlementaire, dont la clôture officielle était prévue samedi. Initialement programmée pour s’achever le 17 juillet, cette session avait été prolongée de huit jours, le camp gouvernemental dirigé par le PLD étant déterminé à faire adopter cette réforme.

Vendredi, le PLD et le Parti de l’innovation du Japon prévoyaient dans un premier temps de soumettre le texte au vote d’une commission spéciale de la chambre haute à l’issue d’une séance de questions-réponses organisée dans la matinée.

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