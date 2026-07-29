Séisme à Kumamoto : le bilan s’alourdit à 13 morts, les secours poursuivent leurs recherches

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Les opérations de recherche et de secours se sont poursuivies mercredi dans la préfecture de Kumamoto, au sud-ouest du Japon, au lendemain du puissant séisme qui a frappé la région.

La Première ministre Takaichi Sanae a annoncé que le bilan s’élevait à 13 morts à 8 h 30 mercredi, tout en précisant que les autorités continuaient de vérifier si certains décès étaient directement liés à la catastrophe.

Alors que de nombreux appels à l’aide ont été reçus dans toute la préfecture, l’ampleur exacte des dégâts reste encore inconnue. La cellule préfectorale de gestion des catastrophes poursuit actuellement l’évaluation de la situation.

Le séisme, d’une magnitude estimée à 7,1, s’est produit mardi vers 16 h 27. Il a atteint le niveau « 7 », le maximum de l’échelle d’intensité sismique japonaise (shindo), dans la ville d’Uki et la commune d’Hikawa. Les villes de Yatsushiro et de Kumamoto ont quant à elles enregistré une intensité de « 6+ ».

Selon les autorités préfectorales, environ 200 personnes avaient été évacuées du centre commercial Aeon Mall Kumamoto, situé dans la commune de Kashima, avant qu’une explosion ne provoque l’effondrement d’une partie du deuxième étage du bâtiment.

Les équipes de secours sont parvenues à localiser et à extraire huit personnes qui étaient restées piégées sous les décombres. Parmi elles, deux femmes d’une vingtaine d’années ont été déclarées mortes, tandis qu’une autre personne est toujours en arrêt cardio-respiratoire.

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