Un procureur révoqué pour une relation intime avec une femme qu’il avait poursuivie

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Les autorités judiciaires japonaises ont annoncé mercredi la révocation du procureur Nishida Masahito, 48 ans, pour avoir entretenu une relation inappropriée avec une femme qu’il avait précédemment poursuivie.

Cette relation aurait débuté vers 2024, après la clôture de l’enquête visant cette femme. À l’époque, Nishida Masahito appartenait à la section des enquêtes spéciales du parquet de Tokyo.

Avant que l’ordonnance pénale visant la femme ne devienne définitive, le procureur avait reçu de sa part 3 000 yens de monnaie électronique. Il avait également eu des relations sexuelles avec elle dans un hôtel dont les frais d’hébergement avaient été pris en charge sur des fonds publics dans le cadre d’une autre affaire.

Lors de l’enquête interne, Nishida a reconnu les faits. Il a expliqué qu’il pensait que la femme éprouvait des sentiments à son égard et qu’il avait baissé sa garde une fois l’enquête terminée.

Lors d’une conférence de presse, Ichikawa Hiroshi, procureur adjoint en chef du parquet de Tokyo, a déclaré que cette affaire avait « profondément ébranlé la confiance du public dans l’impartialité avec laquelle les procureurs exercent leurs fonctions », la qualifiant d’« extrêmement regrettable ». Il a présenté les excuses du parquet à la population.

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