Après le séisme de Kumamoto, le sol s’est déplacé de 87 centimètres

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L’Autorité japonaise de l’information géospatiale a annoncé que le sol de la ville de Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, s’était déplacé d’environ 87 centimètres vers le nord-est à la suite du puissant séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon mardi.

L’organisme exploite un réseau d’environ 1 300 stations GPS réparties dans tout le pays afin de surveiller les mouvements de la croûte terrestre. À titre de comparaison, lors de la série de séismes qui avait frappé la préfecture de Kumamoto en avril 2016, le sol du village de Minami-Aso s’était déplacé d’environ 97 centimètres.

Après le séisme de mardi, qui a atteint l’intensité maximale de 7 sur l’échelle sismique japonaise, la station GPS de Yatsushiro a également enregistré un affaissement du sol d’environ 32 centimètres.

D’autres déplacements ont aussi été observés : une station située dans une autre partie de Yatsushiro s’est déplacée d’environ 17 centimètres vers le sud, tandis qu’une station de la ville de Kumamoto, chef-lieu de la préfecture, a enregistré un déplacement d’environ 43 centimètres vers le nord.

À partir de ces mesures, les spécialistes estiment que la faille à l’origine du séisme mesure environ 32 kilomètres de long sur 7,9 kilomètres de large et qu’elle s’est déplacée d’environ 2,2 mètres lors de la rupture.

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