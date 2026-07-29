Séisme de Kumamoto : la police dévoile les images saisissantes de l’intérieur du centre commercial effondré

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À la suite du violent séisme de magnitude 7,1 qui a secoué la préfecture de Kumamoto, l’Agence nationale de la police a rendu publiques d’impressionnantes images de l’intérieur du centre commercial Aeon Mall Kumamoto (situé dans la ville de Kashima), où une explosion a provoqué l’effondrement du premier étage.

La séquence, d’une durée d’environ une minute, a été filmée le matin même vers 8 h 30 par les forces de l’ordre locales lors de leur entrée dans le bâtiment pour mener les opérations de recherche et de secours.

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