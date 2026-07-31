Takaichi Sanae annonce une baisse historique de la TVA sur l’alimentation à 1 % pendant deux ans

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La Première ministre Takaichi Sanae a officiellement annoncé jeudi un abaissement du taux de TVA sur les produits alimentaires à 1 % pendant deux ans, une mesure qui entrera en vigueur à partir d’avril prochain.

Le gouvernement prévoit de ramener de facto la TVA sur l’alimentation à zéro, en combinant cette réduction du taux de 8 % à 1 % avec le versement d’aides en espèces aux ménages à revenus faibles et intermédiaires, d’un montant équivalent au 1 % de TVA restant.

Il s’agira de la première baisse de la taxe sur la consommation depuis son introduction en 1989. Actuellement, les produits alimentaires bénéficient d’un taux réduit de 8 %.

Lors d’une conférence de presse au bureau du Premier ministre à Tokyo, la dirigeante japonaise a assuré que le gouvernement financerait cette mesure sans recourir à des obligations destinées à couvrir le déficit, afin de préserver la confiance des marchés financiers.

Elle a indiqué que les ressources nécessaires pourraient notamment provenir d’une révision de certaines niches fiscales et de subventions publiques.

Takaichi a enfin affirmé qu’elle prendrait personnellement la responsabilité de rétablir le taux actuel au terme des deux années prévues par cette mesure exceptionnelle.

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