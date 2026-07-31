Le Japon rejoint Horizon Europe pour renforcer sa coopération scientifique avec l’UE

Actualités

Le gouvernement japonais a signé jeudi un accord permettant au Japon de devenir un pays associé au programme européen de recherche et d’innovation Horizon Europe.

Cette adhésion vise à faciliter la participation des entreprises, universités et instituts de recherche japonais à des projets scientifiques internationaux, principalement en Europe, tout en renforçant la coopération dans des domaines stratégiques tels que les technologies numériques, les énergies renouvelables et d’autres secteurs de pointe.

L’actuel programme Horizon Europe, qui couvre la période 2021-2027, dispose d’un budget de 93,5 milliards d’euros.

Avant le Japon, 22 pays et territoires non membres de l’Union européenne, dont le Canada et la Corée du Sud, avaient déjà obtenu le statut de pays associé.

Jusqu’à présent, les organismes japonais pouvaient participer à certains projets d’Horizon Europe en tant que partenaires de pays tiers, mais ce statut limitait souvent leur accès aux financements et rendait plus difficile leur participation en tant que coordinateurs ou chefs de projet.



Hamada Takashi, ambassadeur adjoint de la mission japonaise auprès de l’Union européenne (à gauche), et Maria Cristina Russo, directrice générale adjointe de la Direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne, échangent les documents après la signature de l’accord permettant au Japon de devenir un pays associé au programme européen de recherche Horizon Europe. À Bruxelles le 30 juillet.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]